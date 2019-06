Edizioni Star Comics: annunciata la data d'uscita del primo volume di YOTSUBA &!

Attraverso un comunicato stampa, la casa editrice Star Comics ha annunciato l'imminente uscita del primo volume di YOTSUBA &!, per la collana Starlight. Il manga, scritto e illustrato da Kiyohiko Azuma, ha ottenuto un successo planetario. Pubblicato in 24 paesi e tradotto in 13 lingue, ha venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo.

L'opera è dunque in procinto di giungere anche sul suolo italico, precisamente a partire dalla giornata del 19 giugno, disponibile in fumetteria, libreria ed Amazon. La stessa Star Comics ho poi allegato una breve sinossi dell'interessante progetto:

"Yotsuba è una bambina curiosa, socievole e un po’ stramba: si avvicina a ogni cosa nuova con un entusiasmo irresistibile che finisce per travolgere chiunque le stia attorno! La prima novità con cui la vedremo aver a che fare è un cambiamento non da poco: il trasloco in una nuova città! Insieme al suo papà, Yotsuba prende possesso della nuova casa e inizia a farsi conoscere nel vicinato, creando situazioni buffe una dietro l’altra! Eccola dunque alle prese con l’altalena, la televisione, la spesa, un acquazzone, una grande caccia alle cicale... e persino con il surriscaldamento globale!"

Di seguito vi riportiamo le ulteriori info forniteci sul suddetto primo volume:

Formato : 13x18, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta

: 13x18, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta Prezzo : € 6,90

: € 6,90 Isbn 9788822614391

