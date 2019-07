Edizioni Star Comics: annunciata l'uscita dell'anime comic di Dragon Ball Super: Broly!

Dragon Ball Super: Broly, il film di Akira Toriyama prodotto da TOEI Animation, ha riscosso un successo stellare, incassando più di 13 miliardi di yen (circa 100 milioni di euro) in tutto il mondo.

Il successo del film ha ispirato anche l'uscita di un anime comic omonimo. Il fumetto, disegnato da Naohiro Shintani e pubblicato in Giappone lo scorso 2 maggio, si è distaccato dal classico stile bianco e nero del manga di Dragon Ball Super preferendogli quello a colori.

Oggi, a seguito del grande successo riscosso dalla pellicola in Italia, Edizioni Star Comics ha deciso, come potete osservare in calce, di distribuire il Volume unico anche qui.

Il comunicato stampa di Star Comics descrive così la trama del manga: "Infastidito dalla forza combattiva e dal carattere bizzoso dei Saiyan, nonché spaventato dalle leggende fin troppo ricorrenti sulla futura comparsa del famigerato “Super Saiyan”, il crudele Freezer decise, molto tempo fa, di distruggere l’intero pianeta Vegeta per estinguerne la razza.

Quel che non sapeva è che una manciata di guerrieri Saiyan lontani dal pianeta natale era riuscita a sfuggire al massacro. Si trattava di Goku e di Vegeta e i suoi, ovviamente, ma non solo! Oltre a loro c’era un ulteriore misterioso Saiyan, di cui per anni si è ignorata l’esistenza: Broly, esiliato su un astro lontano dal padre di Vegeta, che ne temeva l’incredibile spirito combattivo latente.

Quando Broly viene trovato casualmente dagli uomini del redivivo Freezer, questi si convince di aver finalmente in mano la carta per sconfiggere gli odiatissimi nemici Goku e Vegeta… Sta per iniziare la più spettacolare e formidabile battaglia della storia di Dragon Ball!".

Il fumetto sarà disponibile da ottobre 2019 su Amazon, oltre che nella maggior parte delle fumetterie e librerie.