Edizioni Star Comics: annunciato Note dall'Appartamento 107

Tramite un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha annunciato la prossima uscita di Note dall’Appartamento 107, dell’esordiente Kashiwai, che consisterà in un unico volume che sarà presto disponibile in fumetteria, libreria e Amazon. L'opera sarà il secondo appuntamento della collana WASABI, dedicata alle "note eleganti e speziate".

Note dall’appartamento 107, in uscita l'8 maggio ad un prezzo di €12,00, sarà una raccolta di storie brevi e, al tempo stesso, un'antologia di brevi poesie a fumetti. Il filo conduttore di questi affreschi è rappresentato da una giovane donna che, al pari di un'attrice, interpreta di volta in volta diversi ruoli. Kashiwai, dipingendo i suovi componimenti con uno stile "lieve ed etereo" (attraverso l'uso di colori tenui come l'azzurro e varie tonalità di lavanda), spazia attraverso diversi generi, dallo slice-of-life al surreale, passando per l'introspettivo e la fantascienza. L'autore sarà in grado di rapire il lettore con la sua magica ed avvolgente atmosfera.



Ad un altro comunicato stampa di Star Comics dobbiamo il programma completo del Comicon, il Salone Internazionale del Fumetto e del Gioco che si terrà a Napoli tra il 25 ed il 28 aprile. Nel mentre ricordiamo al lettore dell'uscita odierna di un altro manga targato Edizioni Star Comics, stiamo parlando del primo volume di Perfect World.