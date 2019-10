Edizioni Star Comics: confermato il ritorno di Batticuore Notturno (Tokimeki Tonight)!

Nel corso della giornata odierna, Star Comics ha annunciato tramite il Comunicato visibile qui sotto la ristampa di Tokimeki Tonight ("Batticuore Notturno - Ransie la Strega" nella versione italiana), l'iconica serie di fumetti di Koi Ikeno lanciata nel lontano 1982. Andiamo a scoprire nel dettaglio sinossi, prezzo e data di uscita.

Nel Comunicato Stampa inviatoci pochi minuti fa, Edizioni Star Comics ha così descritto la sua nuova uscita: "Chi non ha amato le sorprendenti e spassose avventure di Ranze Eto, meglio nota come "Ransie la strega", celebre personaggio cult degli anni ottanta? Dal prossimo gennaio la magica protagonista della serie tornerà a vedersela con personaggi imprevedibili, poteri magici, e questioni di cuore in un'edizione nuova fiammante! Ma non finisce qui, perchè oltre all'attesa riedizione della serie regolare arriverà finalmente in fumetteria e libreria - e per la prima volta in Italia - anche il volume unico Eto Mori No Kakeuchi, prequel della storia che ci svela il passato dei genitori di Ranze! Non perdete il ritorno di una delle eroine manga più "anticonvenzionali" che ci siano!".



La sinossi della serie invece, è stata così presentata dalla casa editrice: "Ranze Eto è una ragazza giovane carina, allegra e simpatica. Insomma, una classica liceale come tante... se solo non fosse per un "piccolo" segreto: è figlia di un vampiro e di una lupa mannara, e fin dalla nascita possiede poteri magici! Nonostante la sua bizzarra situazione familiare, Ranze vorrebbe davvero vivere una vita tranquilla e ordinaria come le sue coetanee; ma a complicare questo sogno solo all'apparenza semplice ci si mette il suo potere, che le fa assumere le sembianze di qualsiasi cosa morda per poi farla tornare normale solo con... uno starnuto! E se la vita nel mondo umano è già di per sé turbolenta, le cose si fanno ancor più ingarbugliate in famiglia! Ranze, infatti, finisce con l'innamorarsi follemente per del compagno di classe Shun Makabe, scatenando l’ira dei genitori che vorrebbero – manco a dirlo – un genero proveniente dal mondo della magia".

Il primo fumetto sarà disponibile da mercoledì 8 gennaio 2020 in fumetteria, edicola e su Amazon, conterà 256 pagine e sarà acquistabile per 5,90€. Maggior informazioni saranno rivelate durante il Lucca Comics & Games 2019.



E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che durante il Lucca Comics & Games di quest'anno saranno presenti anche l'artista italiano LRNZ e l'autore de "Le Bizzarre Avventure di Jojo" Hirohiko Araki.