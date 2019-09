Edizioni Star Comics: LRNZ sarà il nuovo ospite d'onore per il Lucca Comics & Games 2019

Star Comics sembra fare sul serio per il Lucca Comics & Games 2019 e dopo il recente annuncio legato alla presenza del mangaka Hirohiko Araki, ha svelato nella giornata odierna un altro ospite d'eccezione: Lorenzo Ceccotti. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, vi mostriamo dunque il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice.

"Tra i grandi ospiti che animeranno Piazza Star Comics a Lucca Comics & Games 2019 non potranno di certo mancare alcuni fra i migliori autori di fumetto italiani. E fra questi, sicuramente spicca il nome del geniale e poliedrico LRNZ. Autore dell’esclusiva Variant Cover del primo volume di Bakemonogatari - Monster Tale in vendita dal 13 novembre e disponibile in anteprima per la kermesse lucchese – LRNZ sarà presente in Piazza Star Comics e incontrerà i fan prendendo parte alle sessioni autografi a lui dedicate. Non perdete la possibilità di incontrarlo!".

LRNZ è un artista che vive e lavora a Roma e opera in diversi settori dell'arte visuale per clienti ed editori internazionali. Nel 2006 fonda il collettivo Superamici. È stato autore di numerose copertine e illustrazioni per riviste, narrativa e fumetti. Fra i suoi lavori più importanti: la regia dell'animazione del documentario The Dark Side Of The Sun, i suoi libri a fumetti Golem e Astrogamma e le illustrazioni per alcuni racconti di Haruki Murakami. Ha collaborato al progetto Monolith per Sergio Bonelli Editore/Sky Cinema e Ghost in the shell - Global Neural Network per Kodansha. Insegna nel corso di "Design dei Sistemi" dell'ISIA di Roma.

