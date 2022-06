Edizioni Star Comics presenta le uscite del mese di agosto 2022

Con un aggiornamento pubblicato sulle proprie pagine social ufficiali, Edizioni Star Comics ha pubblicato il catalogo completo delle uscite in arrivo nel mese di agosto 2022. Con numerose serie illustri in prosecuzione e diversi debutti, i lettori devono prepararsi a quattro settimane di fuoco.

Di recente, Star Comics ha annunciato l’acquisizione del 51% delle sue quote da parte di Mondadori. In attesa di vedere i risultati di questa nuova sinergia tra i due gruppi, ecco le uscite in arrivo ad agosto.

Nella settimana che comincia il giorno 3 agosto, con Star Comics debutta Dragon Ball Z The Movie – Il Diabolico Guerriero degli Inferi – Anime Comics. Questo, verrà accompagnato dalle uscite di Detective Conan New Edition n. 23, EDENS ZERO n. 15, My Hero Academia: Teamp-Up Mission n. 3, Our Not so Lonely Planet Travel Guide n. 2 e Shaman King Final Edition n. 33.

La settimana seguente debutta Guyabano Holiday, la quinta uscita di panpanya works. Arrivano inoltre Bakemonogatati – Racconto di mostri n. 14, Ariadna nel cielo azzurro n. 14, Darling in the Franxxx n. 6, Echi n. 9, Fairy Tail New Edition n. 59, Jagan n. 13, Lo sfigatto – Nekonaughey n. 4, MAO n. 11 e Run Away With Me, Girl n. 2, uno dei titoli Star Comics per il Pride Month.

Il 17 agosto sarà il turno di Adou n. 4, Boys Run the Riot n. 2, Detective Conan New Edition n. 24, Dragon Ball Ultimate Edition n. 4, Gate n. 16, Saint Tail New Edition n. 3, Shaman King Final Edition n. 34 e Shirayuki dai capelli rossi n. 17.

Il mese si chiude, con Cardcaptor Sakura Collector’s Edition n. 7, Dragon Ball Super n. 17, Fairy Tail Collection n. 8, Inuyasha Wide Edition n. 6, Kaiju No. 8 n. 4, Living-room Matsunaga-san n. 9, Mermaid Saga n. 2, Pochi & Kuro n. 4, Rosen Blood n. 4, Tower of God n. 6 e Tsubaki-Cho Lonely Planet New Edition n. 3.