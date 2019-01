Edizioni Star Comics ci segnala l'imminente uscita de Lo Sfigatto

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics rammenta ai propri lettori che il primo volume de “Lo Sfigatto”, opera a fumetti di Q-rais, esordirà in Italia adurante la giornata di mercoledì 6 febbraio 2019. Tutti i dettagli dopo il salto!

No, non è un eroe, ma è potentissimo – o perlomeno potentissime sono la sfortuna che lo perseguita, la goffaggine che lo caratterizza, la simpatia che suscita! Lui è LO SFIGATTO – al secolo Nekonaughey – e, dopo aver conquistato tutta l’Asia con la sua pacatezza, la sua paffutezza e la sua pucciosità, si appresta a conquistare i cuori dei lettori italiani.

Le strisce contenute nel volume che vedono LO SFIGATTO protagonista di simpaticissime gag nascono nei profili social dell’autore Yusuke Sakamoto, in arte Q-rais, e sono successivamente ridistribuite in libreria dall’editore Enterbrain. Q-rais era già attivo con successo nel settore dei cortometraggi animati, come autore indipendente e/o direttore delle animazioni, e diverse sue opere hanno ricevuto premi o riconoscimenti; ma il successo de LO SFIGATTO è stato tale da far sì che l’autore scegliesse di dedicare anima e corpo ai fumetti. Nel frattempo infatti, LO SFIGATTO era già diventato un vero e proprio fenomeno non solo in Giappone, ma anche in tutta l’Asia, tanto da ispirare linee di gadget, merchandising e diventare testimonial di diverse linee di prodotti enogastronomici.

Ora LO SFIGATTO è pronto per irrompere anche in Italia con tutta la sua tenera sfortuna!

Dal 6 febbraio,in vista della Festa nazionale del Gatto, risate a volontà (e qualche sospiro) invaderanno le librerie e le fumetterie italiane grazie a LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY!

"Succede a tutti, ogni tanto, e a qualcuno anche più spesso: torte che non lievitano, lattine che non si aprono, linguette che si strappano... piccole azioni quotidiane che proprio non ne vogliono sapere di riuscire come si deve. Ognuno reagisce a modo suo: c’è chi si infuria e comincia a inveire contro la sorte avversa e chi invece... rimane a fissare il misero risultato dei suoi sforzi con aria assorta e meditabonda, colma di una sommessa tristezza (e c’è sempre il dubbio che si sia addormentato...). Signore e signori, ecco a voi Lo Sfigatto, il paffuto e adorabile micione che con le sue piccole disavventure e la sua disarmante pacatezza ha letteralmente conquistato l’Asia!"

Dal 6 febbraio LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY inaugura anche WASABI, una nuova, appetitosa collana dalle note eleganti e piacevolmente speziate, dalle fragranze pop, indie, alternative, raffinate.

Q-rais, al secolo Yusuke Sakamoto, nasce nel 1985 nella prefettura di Tochigi. Fumettista e occasionalmente autore di cortometraggi animati, ama i gatti, il teatro tradizionale Rakugo e le passeggiate.

È autore, oltre che de LO SFIGATTO, dei fumetti SUNA USAGI, CHACHA CHAKO, TIBET SUNAGITSU NE NO SUNAOKA-SAN, HIGUMA, CENERENTOLA, REGI NEKO e altri.

WASABI 1

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY

Q-rais

15x21, B, col, pp. 136, con alette, € 12,00

Data di uscita: 06/02/2019, in fumetteria, libreria e Amazon