Edizioni Star Comics: sul sito ufficiale scatta un conto alla rovescia per il 3 luglio!

È passato qualche mese dal Napoli Comicon 2019. In quell'occasione Star Comics annunciò tutte le uscite previste per l'anno corrente, tra cui spiccarono il proseguo di Dragon Ball Full Color e due particolari progetti dedicati a One Piece.

Oggi, circa tre mesi dopo l'evento, Star Comics ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale una nuova sorpresa per tutti i fan dei fumetti. Come potete osservare in fondo all'articolo, poche ore fa è stata postata una foto che recita quanto segue: "Il 3 luglio sarà una giornata storica per Edizioni Star Comics... e non solo! Continuate a seguirci sui nostri social e sul minisitopiazza.starcomics.com che ritornerà online per l'occasione!".

Il sito, che potete visitare cliccando il link disponibile in calce, ci rimanda ad un conto alla rovescia con scadenza fissata per il 3 luglio 2019.

Star Comics aveva già comunicato tempo fa che in quel giorno sarebbero stati rilasciati dei nuovi volumi, tra cui il n.20 di My Hero Academia e il n.30 di Seven Deadly Sins, tuttavia il countdown sembrerebbe prepararci a qualcosa di completamente nuovo.

Secondo alcuni fan l'annuncio potrebbe riguardare la pubblicazione della nuova edizione manga di Sailor Moon, visto che la casa editrice ne detiene i diritti, ma per il momento di tratta solo di speculazioni.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere scrivendo un commento nel riquadro qui sotto!