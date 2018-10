Edizioni Star Comics svela i dettagli su ONE PIECE 88, il nuovo volume italiano

Il volume 88 di ONE PIECE sarà disponibile a partire dal 1 novembre 2018: tramite un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ci ha fornito tutti i dettagli sui contenuti del nuovo tankobon, che potrà essere acquistato in edicola, fumetteria e Amazon.

Di seguito vi forniamo la descrizione ufficiale che l'editore perugino ha dedicato al nuovo volume del manga, realizzato da Eiichiro Oda e serializzato settimanalmente sulle pagine di Weekly Shonen Jump:

Infuria la battaglia tra l’equipaggio di Cappello di Paglia e quello di Big Mom: l’obiettivo è far sì che Katakuri non raggiunga il resto dei compagni... ce la farà la ciurma più strampalata della storia della pirateria? Correte a leggere ONE PIECE n. 88, di Eiichiro Oda, disponibile in Italia dall’1 Novembre nella collana YOUNG: è l’unico modo per scoprirlo!

TRAMA: Rufy si scontra violentemente con Katakuri, uno dei tre generali, ma i suoi ripetuti attacchi vengono schivati uno dopo l’altro e la situazione si fa disperata! Per impedire al secondogenito della famiglia Charlotte di raggiungere i suoi compagni, Cappello di Paglia taglia le vie di uscita e si impegna in una battaglia a tutta forza...

Acquisterete l'88° volume di ONE PIECE?