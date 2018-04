Edizioni Star Comics svela il suo programma di eventi per il Napoli Comicon 2018

Tramite un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha annunciato gli appuntamenti clou che vedranno protagonista l'editore durante il Napoli Comicon 2018, ventesima edizione della kermesse napoletana dedicata al fumetto.

Il Napoli Comicon 2018 si terrà dal 28 aprile al 1 maggio 2018 presso la Mostra D'Oltremare di Napoli, a Fuorigrotta. Edizioni Star Comics sarà presente presso lo stand Star Comics - Star Shop presso l'Area Fumetto AE013: in questa sede si terrà anche la maggior parte degli appuntamenti che l'editore ha in serbo per i suoi fan. Vediamoli tutti.

Sabato 28 Aprile

ore 11.00-12.30:

sessione di firme con Francesca Follini (autore di SANDOKAN n. 1) e Paolo Barbieri (l’autore firmerà i suoi lavori promossi da Star Shop Distribuzione e la variant cover di CHILDREN OF THE WHALES n. 1 creata in collaborazione con Edizioni Star Comics);

ore 15.00-16.30:

sessione di firme con Francesca Follini;

ore 15.00-17.00:

sessione di firme con Paolo Barbieri.

Sabato 28 Aprile, Sala Andrea Pazienza (padiglione 4)

ore 14.00-15.00:

STAR COMICS PRESENTA: UN AUTUNNO… APOCALITTICO!: conferenza stampa sulle prossime novità manga, Usa e Fra di Edizioni Star Comics. Relatori: Davide Caci e Cristian Posocco.

Domenica 29 Aprile

ore 11.00-12.00:

sessione di firme con Francesca Follini;

ore 11.00-12.30:

sessione di firme con Paolo Barbieri;

ore 15.00-17.00:

sessione di firme con Francesca Follini e Paolo Barbieri.

Lunedì 30 Aprile

ore 11.00-12.30: sessione di firme con Francesca Follini e Paolo Barbieri.

Gli occhi di tutti sono puntati, ovviamente, alla conferenza di sabato 28 aprile alle ore 14:00, durante la quale Edizioni Star Comics presenterà tutte le uscite manga e Valiant per l'autunno 2018.