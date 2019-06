Edizioni Star Comics: svelata la data d'uscita del primo volume di SUMMER TIME RENDERING

Attraverso un comunicato stampa, la casa editrice Star Comics ha annunciato la prossima uscita del primo volume di Summer Time Rendering, opera thriller e sovrannaturale del maestro Yasuki Tanaka (Hitomi no Catoblepas, Jamevu, Kagijin).

Il manga si presenta come una moderna ed avvincente rivisitazione di temi classici della fantascienza horror cinematografica, capace di sorprende il lettore grazie a disegni spettacolari e dinamici e ad una regia al cardiopalma. Il primo volume della serie sarà disponibile dal 19 giugno in fumetteria, libreria e Amazon. Star Comics ha poi proposto un'estesa presentazione dell'opera:

"Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull’isola per assistere al funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell’isola. Ma circostanze misteriose cominceranno a emergere riguardo alla morte di Ushio, e – col verificarsi di inspiegabili eventi – Shinpei si troverà precipitato in una spirale oscura e drammatica. Fra colpi di scena, suspense e atmosfere inquietanti, si snoda la trama di uno dei thriller a fumetti più coinvolgenti degli ultimi anni, una storia che vi farà saltare sulla sedia a ogni pagina e che ha entusiasmato addirittura Kohei Horikoshi, il celebre autore di My Hero Academia!"

Di seguito riportiamo le ulteriori info forniteci sul suddetto volume:

Formato : 13x18, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta

: 13x18, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta Prezzo : € 5,90

: € 5,90 Isbn 9788822614742

