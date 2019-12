Edo Tensei Itachi brucia ogni cosa con il suo Amaterasu in questa fan art tutta italiana

L'anime ma soprattutto il manga di Naruto, per quanto si siano conclusi oramai da diversi anni, rimangono fissi nella mente degli appassionati, che non perdono neanche un attimo per omaggiare la serie come meglio possono. Basti vedere la classifica delle opere più lette su MangaPlus quest'anno, per capire quanto Naruto sia ancora popolare.

MangaPlus non è altro che l'applicazione ufficiale Shueisha che permette agli appassionati di leggere molte delle opere della casa nipponica. E come si può evincere dall'articolo sopracitato, anche dopo tutti questi anni dalla conclusione, l'opera creata dal maestro Masashi Kishimoto occupa il settimo posto della classifica. Questo non fa altro che dimostrare la bontà di quanto fatto dal mangaka, che è riuscito a creare una serie capace di incidersi nei cuori degli appassionati e di occupare un posto tra i grandi della storia dei manga giapponesi.

Un altro segnale che indica ciò, è la mole di vere e proprie opere d'arti che ogni giorno vengono pubblicate sul web, molte delle quali ci premuriamo di riportare sul sito con articolo ad hoc. A maggior ragione non ci tiriamo indietro quando dobbiamo condividere con voi fan art sui personaggi di Naruto creati da talentuosi illustratori nostrani. L'illustrazione che vi mostriamo oggi è stata realizzata da un'artista di Instagram di cui già vi avevamo parlato in un precedente articolo dedicato al disegno da lei realizzato su Edo Tensei Madara.

Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce a quest'articolo, il soggetto proposto oggi è Itachi, sempre Edo Tensei. L'opera segue la falsa riga della precedente, in cui il dinamismo viene esaltato attraverso la posizione del corpo dell'Uchiha e dall'effetto sfocato che avvolge un po' il tutto. I capelli di lato conferiscono quella sensazione di movimento in più, mentre l'intero personaggio sembra essere rinchiuso all'interno del Susanoo. L'occhio chiuso e sanguinante, invece, ci fa pensare abbia appena eseguito un Amaterasu contro un probabile e possibile nemico.

@franpesca.art sembrerebbe averci preso molto gusto nel realizzare personalissime versioni dei personaggi di Naruto e, da parte nostra, non possiamo che esserne felici.

E voi cosa ne pensate del disegno? Vi piace? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.