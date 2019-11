Edo Tensei Madara e il suo magnetismo innato in questa fantastica fan art di Naruto

Boruto: Naruto Next Generations sta portando avanti il retaggio di Naruto, riuscendo, sebbene l'iniziale scetticismo da parte degli appassionati, a conseguire risultati davvero ottimi. Anche se sembrerebbe che l'anime stia andando molto di più rispetto al manga che, forse complice l'uscita mensile, ha dati di vendita non del tutto positivi.

Se analizziamo le due serie, possiamo notare una cosa che hanno in comune, ovvero l'organizzazione "criminale" che agisce nell'ombra per il conseguimento di piani non del tutto chiari. In Naruto vi era l'Akatsuki con un leader carismatico come Pain, in Boruto c'è Kara con a capo Jigen. Ovviamente, per quanto si è visto per ora in Boruto, le due organizzazioni sembrerebbero avere fini diversi, ma l'idea che ci sta alla base e profondamente simile.

Ciò che però manca, ameno per il momento, in Boruto, è un nemico capace di conquistare il pubblico come se fosse un personaggio principale e nella schiera dei buoni come Madara Uchiha. Abbiamo visto in Shippuden, quando Madara ha fatto a pieno titolo l'ingresso sulla scena, come il pubblico è letteralmente impazzito. In breve tempo il ninja è riuscito a conquistare tutti, salendo nelle classifiche dei personaggi più amati. Sebbene sia un sadico amante della guerra e del potere, il suo sguardo magnetico e carisma innato hanno alzato di molto il valore di una serie già ben fatta come Naruto.

E proprio in onore di questo personaggio, che oggi vogliamo presentarvi una bellissima fan art di Edo Tensei Madara, nel momento in cui fa la sua comparsa sul campo di battaglia durante la Quarta Grande Guerra dei Ninja. A pubblicarlo è stata l'artista italiana, @franpesca.art, sul proprio profilo Instagram di arte.

Come potete vedere dalla bellissima illustrazione presente in calce all'articolo, Madara ci viene mostrato a mezzo busto, rivolto di lato con un Kunai in mano pronto a lanciarlo. Sul viso sono ben presenti i segni, simili a spaccature, della Resurrezione Impura, come anche la sclera dell'occhio completamente nera.

Anche dopo tutti questi anni Madara Uchiha rimane un personaggio in grado di affascinare, proprio come in questa fan art realizzata magistralmente.

Voi cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione. Fatecelo sapere nei commenti.

