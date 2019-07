Edward Elric si scontra con l'ultimo dominatore dell'aria in un bellissimo video fan made

Chi vincerebbe uno scontro tra Edward Elric, l'alchimista d'acciaio della serie Full Metal Alchemist e Aang, l'ultimo dominatore dell'aria? Il famoso canale YouTube americano DEATH BATTLE! ha risposto a questa bizzarra domanda animando il faccia a faccia tra i due.

Il video, disponibile alla visione in cima all'articolo, spende i primi quindici minuti spiegando i principali punti di forza e debolezza dei due, e gli ultimi 5 mostrando una battaglia animata in stile 16 bit.

Nello scontro i due protagonisti si equivalgono in termini di forza, fino a quando, negli ultimi secondi, Aang entra nello Stato d'Avatar. Per i meno familiari verso la serie di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, lo Stato d'Avatar è una forma ottenibile da Aang nel momento in cui questo sia in pericolo di morte. Quando assume questa forma, l'Avatar amplifica esponenzialmente i suoi poteri ricevendo un'enorme energia spirituale.

Come spiegato dal proprietario del canale YouTube: "Ed potrebbe sicuramente essere considerato più astuto e imprevedibile, ma le abilità di Aang sono decisamente più versatili della semplice alchimia".

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con l'analisi dello Youtuber? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che la serie Full Metal Alchemist Brotherhood ha compiuto 10 anni pochi mesi fa, dunque non perdete l'occasione per dare un'occhiata a questa splendida action figure celebrativa a tema.