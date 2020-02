Edward di FMA in altri stili: come sarebbe disegnato dagli autori di Naruto e Bleach?

Fullmetal Alchemist è un'opera iconica. Che sia nel suo formato di manga o di anime, tutti riescono a riconoscere i personaggi creati da Hiromu Arakawa circa venti anni or sono. La storia peculiare, le caratteristiche variegate, ma il tutto è riconoscibili soprattutto dal tratto di disegno unico della mangaka. Come sarebbe se venisse modificato?

La fan Winter 7th ha deciso di fare una prova modificando il personaggio principale, Edward Elric. Nell'immagine postata su Twitter, e che potete vedere in calce, il protagonista di Fullmetal Alchemist è stato modificato e ridisegnato per rispettare i dettami stilistici di altri autori famosi e con uno stile unico.

Vediamo quindi Edward seguire il tratto di Masashi Kishimoto con Naruto, in un tentativo di applicare una tecnica; diventa un capitano del Gotei 13 di Bleach come se fosse disegnato da Tite Kubo; entra nel mondo piratesco di Eiichiro Oda, ONE PIECE; partecipa alle avventure scolastiche di My Hero Academia create da Kohei Horikoshi; infine lo vediamo entrare nella cupa storia che ha sbancato quest'anno, quella di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba disegnato da Koyoharu Gotouge.

Tutti e cinque gli stili scelti sono particolarmente fedeli e ognuno applica qualche modifica al personaggio di Fullmetal Alchemist. Quale tra le versioni dell'alchimista Edward Elric esclusa l'originale di Arakawa è la vostra preferita? Dopo la fine di Silver Spoon, Hiromu Arakawa ha iniziato i lavori su una nuova opera.