Edward Snowden ha scoperto un suo cameo in Lupin III: Goodbay Partner

Quello di Edward Snowden è un nome che oggi in moltissimi conoscono per le vicissitudini venutesi a presentare nel corso di questi anni, con tutto ciò che ovviamente ne è conseguito nel bene e nel male e le cui ripercussioni sul concetto stesso di privacy nella società odierna continueranno a far discutere per anni e anni.

In pochi però sapranno che Snowden è anche un appassionato d'anime, dettaglio che lo ha portato a divenire l'inaspettato protagonista di un cameo in Lupin III. Andando più nel dettaglio, infatti, all'interno di Lupin III: Goodbay Partner, apprezzato anime "special" uscito giusto l'anno scorso, è presente una breve scena - visionabile a fondo news - in cui Snowden appare in un breve cameo di cui lo stesso Snowden non era assolutamente a conoscenza.

La scoperta, infatti, è stata fatta direttamente da un fan che ha poi twittato all'uomo la scena dell'opera nella versione con doppiaggio inglese, un'inaspettata rivelazione che ha saputo riempire di gioia Snowden, il quale ha dichiarato tramite il suo profilo Twitter:

"È come un premio alla carriera. Lupin è una delle mie serie preferite."

