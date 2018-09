Eiichiro Oda, autore del manga ONE PIECE, conferma una fan-theory sul piccolo Chopper

Sin dalla sua introduzione, il pirata chiamato Tony Tony Chopper è diventato uno dei personaggi più amati dai lettori del manga ONE PIECE. A proposito della renna dotata dei poteri del Frutto del Diavolo, sembra che Eiichiro Oda abbia recentemente confermato una certa fan-theory sul personaggio... Tutti i dettagli dopo il salto!

Come da tradizione, il 90° volumetto di ONE PIECE, pubblicato in Giappone questa settimana, include una breve sezione in cui l’autore ha risposto alle domande dei suoi lettori. Uno in particolare ha interrogato Oda sulla possibilità che Chopper possa, un giorno, metter su famiglia.



Nel corso della breve saga di Zou, se ricordate, il sensei Oda ha disegnato una donna appartenente alla tribù dei Visoni che appunto è riuscita a far innamorare il buffo dottore dei Pirati di Cappello di Paglia: Milky, la renna combattente che fa parte dei guardiani di Zou.



Incalzato sull’ipotetico futuro dei due personaggi, Oda ha detto: “È un esemplare particolarmente raro e può riprodursi sia con gli umani che con le renne. Se Chopper la amasse davvero… non potrei certo fermarlo”.

Chiunque abbia letto i capitoli o comunque visto gli episodi relativi all’arco narrativo di Zou, sicuramente avrà notato di quanto Chopper si sia invaghito di Milky. Sebbene la renna si sia congedata da tempo dal gruppo di Monkey D. Luffy, il personaggio potrebbe ricomparire nel corso della saga di Wano, anche perché l’amica Carrot sta attualmente viaggiando in compagnia dei Pirati di Cappello di Paglia.

È più che plausibile, di conseguenza, che il nostro piccolo pirata ritrovi quanto prima la donna Visone, e chissà che non riesca finalmente a ritagliarsi un po' di tempo per mettere in atto qualche tecnica di corteggiamento!