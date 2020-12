Eiichiro Oda, l'autore di ONE PIECE commenta Demon Slayer: 'è davvero fantastico

Mentre le attenzioni sono rivolte al capitolo 1000 di ONE PIECE, Demon Slayer sta continuando a superare record senza sosta e non accenna a fermarsi. Il film è ormai un campione di incassi assoluto dell'animazione nipponica e potrebbe presto addentrarsi in territori ancora più grandi.

L'ultimo volume di Demon Slayer ha già iniziato a racimolare numeri sempre maggiori e, con la collezione completa, potrebbe ulteriormente incrementare le vendite totali del manga. Il successo del franchise è stato tale che nemmeno Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, è potuto rimanere indifferente di fronte a un fenomeno di tale portata. Il sensei ha così chiesto a Mayumi Tanaka, la doppiatrice di Rufy, di condividere un suo messaggio al Jump Festa 2021 che recita quanto segue:

"Salve spettatori del Jump Festa 2021! Che dire, questo è stato sicuramente un anno piuttosto turbolento, non è vero? Sono sicuro che ci sono molte persone che sono state fortemente influenzate dal COVID. Sembrava un incubo, eppure, in mezzo a tutto ciò, le persone da più disparati settori hanno lavorato duramente per portare il sorriso sui volti delle persone. Voglio per questo fare un applauso a tutti loro.

Per quanto riguarda Jump, Demon Slayer è stato davvero fantastico. Mi è piaciuto com'è riuscito a salvare i sentimenti di così tante persone. Un lavoro assolutamente superbo ed è questo ciò che vorrei da un manga. In qualche modo mi ha colpito nel profondo!"

