Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE, torna a mostrarsi in una foto?

Durante una cena tra il creatore del fenomeno globale conosciuto come ONE PIECE e il suo staff, Eiichiro Oda ha scattato una foto, che, tramite l'ausilio di una vetrata, lo ritrarrebbe in prima persona. Se fosse vero, si tratterebbe di una delle rarissime immagini di quello che è uno dei mangaka più influenti del nostro tempo.

Non è raro che una celebrità, per preservare la sua privacy e concedersi una vita tranquilla nonostante la popolarità, finisca per fare una grande attenzione nel non diffondere sue immagini attraverso in media. I mangaka non sono certo esenti da queste pratiche, e anzi sono spesso costretti a farne particolare uso. Tra quelli che maggiormente sono portati a farlo, soprattutto a causa dell'enorme fama della sua opera, c'è senza dubbio Eiichiro Oda.

Le foto o le immagini che possediamo dell'autore di ONE PIECE si contano sulle dita di una mano, e risalgono spesso a molti anni fa. Per questo i fan fanno a gara per rintracciare anche solo uno di questi reperti, spinti dalla curiosità.

Ma Oda è solitamente molto cauto, basti ricordare che nel recente speciale di due ore sulla sua abitazione non compare neanche una volta, venendo sempre mostrato di spalle. A causa della sua maniacale elusività e delle notizie sul suo insostenibile ritmo lavorativo, molti fan hanno cominciato a sviluppare preoccupazione riguardo alle sue condizioni di salute, che rischierebbero di mettere in pericolo il proseguo dell'opera.

Nelle ultime ore però, è stata pubblicata sui social network una foto dello staff che collabora con il mangaka alla realizzazione di ONE PIECE sullo Weekly Shonen Jump, riunito a cena con Oda in un noto ristorante giapponese. Ovviamente Oda non compare nell'inquadratura, essendo stato lui a scattare la foto in questione, come testimonia la didascalia.

Alcuni appassionati hanno però prontamente notate che, sulla vetrata che è alle spalle dello staff, si può notare un riflesso dell'uomo che scatta la foto. Se l'immagine dovesse essere davvero opera di Eiichiro Oda in persona, quel riflesso è l'immagine più recente disponibile dell'autore di ONE PIECE.

Che ne pensate? Guardando l'immagine in questione e lo zoom operato dai fan (entrambe disponibili nella parte bassa della pagina), credete davvero che si tratti di Oda-sensei?