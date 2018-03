Eiichiro Oda, creatore di ONE PIECE, è attualmente al lavoro sul capitolo 900 del manga

Il manga ONE PIECE è una delle più grandi e popolari serie in Giappone e nel mondo, e sta per attraversare un grande traguardo. Dopo aver sfondato il muro dei 20 anni di pubblicazione, il manga disi appresta a raggiungere il capitolo 900.

Sebbene i fan stiano ancora aspettando il capitolo 899, il creatore della serie Eiichiro Oda ha recentemente confermato che sta attualmente lavorando al capitolo 900. Come potete vedere in calce alla notizia, l'editor di ONE PIECE, Naito, ha confermato durante un live streaming che Oda è al lavoro sul capitolo 900, un update storico per la serie. Shueisha celebrerà anche il grande evento del settimanale Weekly Shonen Jump regalando a ONE PIECE la copertina del numero 18 (di cui il capitolo 900 farà parte), e alcune pagine a colori per commemorare il grande momento.

Per quanto riguarda il contenuto del capitolo, l'arco narrativo di Whole Cake Island è attualmente al culmine del suo apice mentre la ciurma di Cappello di Paglia si è finalmente riunita (almeno per quanto riguarda i membri presenti in questa saga) e i fan non vedono l'ora di scoprire in quali nuovi porti approderà ONE PIECE da qui in avanti.

Certamente, l'Imperatore Kaido delle Cento Bestie sarà uno dei prossimi avversari della serie, e come largamente annunciato da Oda stesso, la prossima saga farà impallidire gli eventi della battaglia a Marineford per la supremazia.