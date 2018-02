Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, ha fatto davvero molti soldi grazie alla sua opera

è un'autentica icona nel settore dei manga. L'artista è noto per aver creato One Piece , e la sua reputazione laboriosa lo precede.è famoso per aver dedicato la sua vita alla, e sembra amare ogni minuto che passa con

Con oltre 800 capitoli alle spalle, il lavoro di Oda su One Piece è quantomai prolifico, e ha fatto un sacco di soldi grazie alla serie. L'artista non ha mai commentato direttamente i suoi guadagni, ma la sontuosa casa del sensei ha dato un'idea ai fan del tipo di remunerazione che il mangaka riceve.

Un paio di anni fa, uno show televisivo giapponese fece i conti per capire le entrate di Oda. Secondo Baka Furi, lo show affermò che Oda sembrava guadagnare circa 3,1 miliardi di yen all'anno (via Kotaku). In USD, questa cifra si traduce in un enorme $26 milioni, entrati nelle tasche di Oda attraverso royalties, licenze, merchandise e altro ancora.

Ovviamente, $26 milioni sono un reddito sbalorditivo, e diventa solo più folle quando lo si confronta con altri scrittori popolari. Se si guarda al settore dell'editoria, ci sono molti scrittori famosi che guadagnano meno di Oda. J.K. Rowling, Stephen King, EL James e John Green hanno guadagnato meno di $20 milioni nel 2016.

Mentre One Piece continua a crescere, il conto in banca di Oda è destinato a fare lo stesso. L'artista ha detto ai fan non molto tempo fa che il suo manga era completo solo al 60% circa, quindi i nostri Mugiwara hanno ancora molto da fare prima di salutarci per sempre.