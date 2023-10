Eiichiro Oda disegna Ken il Guerriero: il tributo dell'autore di ONE PIECE per i 40 anni

Ken il Guerriero è un famoso manga creato da Buronson e Tetsuo Hara, conosciuto anche come Hokuto no Ken in Giappone, col manga che è stato serializzato dal 1983 al 1988 e l'anime è stato trasmesso per la prima volta nel 1984. La storia è ambientata in un mondo post-apocalittico devastato dalla guerra nucleare, dove i forti dominano i deboli.

Per festeggiare i 40 anni, arriva un anime remake con Kenshiro. Ma non è di certo l'unico omaggio che Shueisha ha pensato per Ken il Guerriero. Come accade spesso a questi manga che arrivano a importanti traguardi nella loro vita, la casa editrice ha chiamato a raccolta alcuni degli autori più famosi del presente e del passato per realizzare degli shikishi dedicati al manga.

Anche Eiichiro Oda ha partecipato, con l'autore di ONE PIECE che ha disegnato Ken il Guerriero. Kenshiro Kasumi urla e fa sfracellare il proprio vestito per poter combattere nell'illustrazione in basso. Con lo stile di Oda, sicuramente il pugno di Hokuto richiama molto l'aspetto di un Garp da giovane, anche se senza cicatrici. In ogni caso, il pugno disegnato da Buronson e immaginato da Tetsuo Hara troverebbe come rivale un altro pugno, quello di Garp. Vi piace il modo in cui il famoso autore di ONE PIECE ha immaginato il leggendario protagonista con le sette stelle dell'orsa maggiore impresse sul petto?

Ovviamente, Eiichiro Oda non è stato l'unico a celebrare l'importante anniversario della serie di Buronson e Tetsuo Hara. Ecco anche altri omaggi a Ken il Guerriero arrivati in questi giorni per festeggiare il quarantesimo anniversario.