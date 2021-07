Da Eiichiro Oda a Hajime Isayama: i disegni dei mangaka per le olimpiadi di Tokyo 2020

Il 23 luglio 2021 avrà ufficialmente inizio la 32esima edizione delle Olimpiadi, rinviata lo scorso anno a causa della pandemia. Tokyo è pronta ad ospitare l'evento, dopo mesi di minuziosa preparazione, e vista la rilevanza dei manga nella cultura giapponese, diversi autori, tra cui celebri mangaka, hanno realizzato delle speciali illustrazioni.

Considerando anche il progetto iniziale di lanciare in orbita un satellite dedicato al franchise di Gundam, è chiaro che il mondo dei manga e degli anime ricoprirà un ruolo molto importante nel corso dei prossimi Giochi Olimpici. Anche per questo alcuni dei mangaka più famosi, e amati dalla community mondiale, dell'epoca moderna hanno deciso di celebrare l'evento con una serie di disegni del tutto originali.

Attraverso una collaborazione ufficiale con l'organizzazione delle Olimpiadi, quattro autori, considerati maestri e figure chiave del settore, sono stati invitati a promuovere delle specifiche categorie tramite le spettacolari illustrazioni presenti in fondo alla pagina. Yoshikazu Yasuhiko, autore di Gundam The Origin ha firmato uno splendido quadro dedicato al surf, mentre Eiichiro Oda di ONE PIECE ha sapientemente omaggiato la sfera delle arti marziali.

Naoko Takeuchi di Sailor Moon è riuscita a cogliere il dinamismo dello skateboard in un'immagine che gioca molto sulle ombre e sui colori, e infine Hajime Isayama, il più giovane tra loro ma non per questo meno talentuoso, ha deciso di rappresentare l'arrampicata sportiva in un disegno molto curato. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Avreste voluto vedere altri mangaka all'opera per un'occasione del genere? Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni.

