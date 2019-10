Eiichiro Oda invita i fan a vedere ONE PIECE: Stampede in un nuovo spot

Il canale Youtube di Kock Media Italia ha pubblicato un nuovo e interessante spot promozionale dedicato a ONE PIECE: Stampede, nuova pellicola animata dedicata alla banda di pirati più famosa al mondo, in qui nei primi istanti è possibile leggere quanto segue:

"Non avrei mai permesso di fare un film come questo se non per celebrare il 20° anniversario. Fidatevi, sarà davvero pazzesco!".

Così Eiichiro Oda, autore del manga, ci ha voluti invitare tutti a visionare il nuovo lungometraggio, produzione di cui l'uomo ha anche curato la supervisione artistica. La produzione animata ha già incassato in Giappone oltre 5 miliardi di yen ottenendo elogi da parte di critica e pubblico mentre da noi sarà distribuita nelle sale cinematografiche grazie ad Anime Factory da questo 24 ottobre 2019.

L'occasione si è rivelata talmente importante e meritevole di nota che numerose catene di multisale cinematografiche tra cui spiccano UCI Cinemas e The Space si stanno lanciando in interessantissimi eventi a tema dedicati a tutti i fan del franchise. Come se ciò non fosse già abbastanza, è stato inoltre svelato che l'edizione home video, oltre alla presenza di Renato Novara in qualità di doppiatore ufficiale di Luffy, vedrà anche la possibilità di cambiare la voce del nostro Cappello di Paglia con quella di Gigi Rosa, un'aggiunta pensata per fare la felicità di tutti i fan italiani più nostalgici.

ONE PIECE: Stampede narra la nuova avventura di Luffy e dei suoi fidati compagni, ritrovatisi con un invito per il cosiddetto Festival dei Pirati, la più grande fiera al mondo realizzata per i pirati di ogni oceano. L'invito è stato spedito direttamente da Bueno Festa, da molti conosciuto anche come il Maestro dei Festival. Le promesse di un evento indimenticabile non possono che accendere la curiosità di tutta la ciurma, la quale decide velocemente di lanciarsi alla volta di questa nuova meta.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata a ONE PIECE: Stampede.