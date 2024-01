Eiichiro Oda si era nascosto in fumetteria per il primo volume di ONE PIECE

Di retroscena su ONE PIECE ce ne sono veramente tanti e uno di questi riguarda proprio gli albori dell'opera, cioè quando era uscito il primo volume della serie, addirittura nel 1997. Con qualcuno nascosto in fumetteria per l'occasione: proprio Eiichiro Oda.

L'autore del manga aveva infatti deciso, assieme al suo editor dell'epoca a Shonen Jump Takanori Asada, di "celebrare" l'uscita del primo volume di ONE PIECE in una maniera un po' particolare.

Dato che non si sapeva con precisione come sarebbero andate le vendite e soprattutto l'opera era ancora lontana dal diventare il manga più venduto di sempre (e tra l'altro per Eiichiro Oda ONE PIECE doveva durare dieci anni), i due volevano scoprire chi sarebbe stato uno dei primi acquirenti del manga.

Perciò appena i volumi sono arrivati Eiichiro Oda e Takanori Asada si sono nascosti in una fumetteria per osservare i clienti, finché, stando al racconto proprio di Asada, un ragazzino tra i dodici e i quindici anni ne ha preso uno e l'ha comprato, facendo la felicità di autore ed editor. Questo perché il target di ONE PIECE era esattamente quello, perciò i due speravano proprio che piacesse ai giovani in quella fascia d'età.

Non solo, il ragazzino aveva anche mimato la Gom-Gom Pistol di Luffy comprando il manga, rendendo Eiichiro Oda felice e orgoglioso dell'avventura che stava cominciando.

E voi lo conoscevate questo aneddoto? Diteci la vostra nei commenti