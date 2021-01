Eiichiro Oda di ONE PIECE augura un buon 2021 con una splendida Nami

Ci siamo lasciati alle spalle il 2020 e abbiamo dato il benvenuto al 2021. Tra i primi a festeggiare questo cambio di data ci sono stati i giapponesi e di conseguenza anche mangaka e animatori. Abbiamo visto il contributo di Hiro Mashima con EDENS ZERO, ma ovviamente non manca l'augurio del mangaka di ONE PIECE, Eiichiro Oda.

Il famosissimo scrittore e disegnatore ha deciso di non usare il suo classico stile per dare gli auguri di buon 2021 agli appassionati di ONE PIECE, virando invece per un tratto tendente al realismo. Soggetto della sua illustrazione è la bellissima Nami, protagonista femminile del fumetto piratesco. Nel tweet che potete osservare in basso, c'è Nami con i suoi sempre fluenti capelli arancioni, occhi molto larghi con un tocco di castano nelle iridi e un sorriso mentre regge una moneta d'oro tra le mani.

Oda augura il 2021 e naturalmente celebra anche l'arrivo dell'anno della mucca, riprendendo le pezzature dell'animale per lo sfondo e per l'abito di Nami. Preferite la bella di ONE PIECE con questo stile oppure con i classici disegni che il mangaka Oda prepara per il manga? Anche la produzione dell'anime di My Hero Academia ha festeggiato l'arrivo del 2021, ma con un Endeavor ripreso in modo divertente.