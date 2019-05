Eiichiro Oda di ONE PIECE e altri autori creano un autografo di gruppo

Le celebrazioni per l'inizio del periodo Reiwa sono state molto sentite dai mangaka, come abbiamo potuto vedere col video di Watamote preparato dall'autore. Ora è stato il turno degli autori di Weekly Shonen Jump festeggiare, con Riichiro Inagaki che ha invitato nella propria casa gli autori di ONE PIECE, Naruto e tanti altri.

Durante la festa, il figlio di 8 anni di Inagaki, ha approfittato della presenza di tutti i colleghi del padre per chiedere alcuni autografi, essendosi appena appassionato alle storie presenti nella rivista Weekly Shonen Jump. Di conseguenza, sui due fogli che vedete nel tweet in calce, i mangaka hanno disegnato i propri protagonisti, come Monkey D. Rufy di ONE PIECE o Naruto dell'omonimo manga di Kishimoto.

Nella foto vediamo, a sinistra, Izuku Midoriya di My Hero Academia disegnato da Kohei Horikoshi, Senku di Dr. Stone disegnato da Inagaki stesso, e il protagonista del mondo di Eiichiro Oda. A destra, invece, ci sono ben cinque autore: in alto a sinistra il protagonista di Mr. Fullswing, manga di Shinya Suzuki, in alto a destra Kenshin di Nobuhiro Watsuki; seguono poi il ninja biondo di Kishimoto e Koro-sensei di Assassination Classroom, scritto da Yusei Matsui; chiude infine Sekimatsu! Leader-den Takeshi di Mitsutoshi Shimabukuro, autore anche della serie Toriko.

Non è raro che i mangaka si radunino insieme per festeggiare eventi particolari, ma sicuramente al figlio di Riichiro Inagaki sarà piaciuto ricevere gli autografi dei suoi autori preferiti.