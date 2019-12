Eiichiro Oda potrebbe presentare la famiglia di Teach in ONE PIECE

Il mondo di Eiichiro Oda è immensamente vasto, con tantissimi personaggi a disposizione. Il mangaka ha inserito in ONE PIECE figure che daranno un contributo all'avanzamento delle organizzazioni e della storia, ma anche individui marginali. Alcuni di questi ultimi sono apparsi sotto forma di bozze e potrebbero far presagire la storia di Teach.

Marshall D. Teach è uno dei personaggi più misteriosi del manga. Il pirata ora conosciuto col nome di Barbanera e membro dei Quattro Imperatori è sempre stato descritto dal mangaka come un orfano. L'autore di ONE PIECE ha però condiviso alcune bozze che svelano che Teach ha una famiglia, o la aveva.

Mentre il padre è ancora sconosciuto, nonostante alcune teorie indichino verso Rocks D. Xebec, negli schizzi che potete vedere in calce si viene a sapere che Barbanera ha due sorelle che secondo i piani originali sono anche entrate in contatto con Portgas D. Ace. Nella descrizione di Teach viene menzionata anche una madre, anche se non sono presenti sue immagini.

Le bozze potrebbero appartenere a una versione precedente di ONE PIECE, ma potrebbero anche indicare un percorso futuro per il personaggio. Il capitolo 965 di ONE PIECE mostra, anche se brevemente, il giovane Marshall D. Teach. Pensate che queste bozze possano porre le basi per altri avvenimenti nella storia o saranno semplici studi scartati?