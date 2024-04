Quante volte Eiichiro Oda si è preso delle lunghe pause per ONE PIECE?

Ormai siamo abituati alle pause di Eiichiro Oda per quanto riguarda la pubblicazione di ONE PIECE, eppure quando queste superano le due settimane fanno ancora scalpore. Ma come ha affrontato l'autore i periodo in cui è stato tanto fermo nel passato?

Sappiamo che in questo periodo Eiichiro Oda è in pausa per tre settimane con ONE PIECE, periodo che è inusuale per l'autore, dato che di solito quando accade la pausa è di due, cioè saltando solo un numero della rivista Shonen Jump, su cui viene pubblicato il manga.

Uno dei problemi a monte è purtroppo quello che colpisce tantissimi mangaka giapponesi: la salute. I ritmi di lavoro forsennati fanno sì che gli autori passino troppo tempo chini a disegnare, dormendo poco e non avendo un'alimentazione sana. Cosa che Eiichiro Oda evidentemente vuole curare di più, stando alle sue parole e al dolore per la scomparsa di Akira Toriyama.

Negli anni passati pause così lunghe sono capitate molto di rado: era successo addirittura per più di un mese solo nel 2023, la pausa più lunga di sempre assieme a quella fatta durante il time-skip avvenuto nel manga. Eiichiro Oda voleva prendersi del tempo per sé stesso, oltre ovviamente a pianificare l'arco finale del manga, ma sempre tenendo presente l'importanza della sua salute.

E voi ricordavate queste pause lunghe di Oda? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco tre snodi della trama di Egghead in ONE PIECE su cui Eiichiro Oda dovrà riflettere nella pausa.

