Eiichiro Oda rivela un'interessante curiosità in merito al papà di My Hero Academia

Lentamente, seppur con ancora molta strada da fare, My Hero Academia si sta avvicinando al finale, preparando in pompa magna gli ultimi avvenimenti dell'epopea di Kohei Horikoshi. Il sensei, tuttavia, ha sempre amato il proprio lavoro, coltivando sin dall'infanzia il proprio sogno.

E non è un caso se un'opera come My Hero Academia, quest'oggi, conta all'attivo per 256 capitoli del manga. Una serializzazione che, settimana dopo settimana, diventa sempre più longeva, inserendo di diritto il franchise tra i titoli più importanti della rivista Weekly Shonen Jump. Ed è proprio in questo storico magazine che regna incontrastato il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE.

Oda sensei, infatti, ha recentemente rivelato in occasione di uno dei soliti SBS un interessante aneddoto in merito a Kohei Horikoshi. Quest'ultimo, infatti, dedicò un'illustrazione al papà di ONE PIECE in occasione dell'uscita del 23° volume del manga, ben più di 10 anni fa. Ai tempi, il futuro creatore di My Hero Academia era ancora uno studente, un aspirante sognatore pronto a subentrare a gamba tesa in un settore che gli avrebbe regalato un immenso successo.

Questa curiosità, inoltre, rivela anche l'importanza di Oda nei riguardi della nuova generazione, cresciuta sotto le gesta della ciurma di Cappello di Paglia e, pertanto, profondamente grata e ispirata dal mitico racconto piratesco. E voi, invece, cosa ne pensate di questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver ammirato la fan art in questione in calce alla notizia.