Eiichiro Oda saluta i fan della Jump Festa con un disegno a tema ONE PIECE

Il panel di ONE PIECE alla Jump Festa 2019 si è tenuto domenica scorsa, ma in Rete arrivano nuove illustrazioni realizzate dal creatore della serie, Eiichiro Oda. Diamo uno sguardo allo sketch, presente in chiosa all'articolo, in fondo al testo dopo il salto.

Si tratta, nello specifico, di uno speciale shikishi (cioè un piccolo poster da collezione) che Eiichiro Oda ha dedicato interamente alla Jump Festa 2019. L'illustrazione ritrae il protagonista, Monkey D. Rufy, ritratto in primo piano sopra la scritta ONE PIECE e la forma dell'autore, mentre ai lati del personaggio compaiono le iniziali della Jump Festa e il numero dell'edizione di quest'anno, ovvero il 2019.

Proprio durante la Jump Festa, in occasione del panel di ONE PIECE, l'autore ha svelato numerose novità in vista per l'anno prossimo, riservando ai fan tante "chicche" insieme alla Toei Animation: abbiamo ammirato la prima immagine dell'anime dedicata alla saga di Wano Country, ricevuto novità sul prosieguo del manga nel 2019 e potuto ammirare finanche i primi character design del film ONE PIECE: STAMPEDE, in uscita la prossima estate, realizzati peraltro proprio da Oda in persona.

Voi cosa vi aspettate dal 2019 dell'opera di Eiichiro Oda? Come proseguiranno il manga e l'anime di ONE PIECE il prossimo anno?