Eiichiro Oda si è espresso sui numeri record raggiunti da ONE PIECE

Quando si tratta di ONE PIECE, è difficile tenere il conto delle impressionanti vendite della serie. Nel corso degli anni, il franchise ha venduto una quantità spropositata di copie nel mondo, portando il suo creatore nell'olimpo dei mangaka. Tuttavia, sembra che Eiichiro Oda abbia ancora difficoltà a capacitarsi dei risultati ottenuti.

Recentemente, Viz Media ha intervistato Oda, e l'artista ha commentato le alte vendite della serie. L'editore ha chiesto a Oda cosa avrebbe detto a suo figlio più giovane ora che il manga è il più venduto di tutti i tempi, e Oda h risposto: "Le cose stanno andando esattamente come pianificato." Naturalmente, il creatore ha riso dopo aver fatto la battuta, ma Oda ha commentato le vendite record di ONE PIECE prima. fino a oggi, il manga ha venduto più di 430 milioni di unità da quando ha debuttato nel 1997. Il numero è quasi il doppio del secondo manga più venduto, Dragon Ball, che ha piazzato "solo" 240 milioni di unità, mentre Naruto è terzo con 220 milioni.

Se andiamo a vedere il mondo dei fumetti in generale, ONE PIECE punta a battere serie come Batman, quindi non è una sorpresa che Oda stia continuando il manga dopo più di 20 anni. L'anno scorso, l'artista ha parlato a lungo delle pietre miliari raggiunte dalla serie, e ha ammesso di essere stato molto onorato: "Sono onorato di sentire che ONE PIECE è il manga più venduto per 10 anni consecutivi!! Grazie per aver tenuto il conto ogni anno. Continuo a dire che dovrei ottenere più lettori possibili. Ho sperimentato che le persone possono fare amicizia parlando di manga sin da quando ero bambino."

Continuando, Oda ha detto: "Adoro essere il numero uno, non dimenticherò il sentimento di gratitudine, farò ogni sforzo per rendere ONE PIECE il miglior manga in termini di record a memoria della gente!! Grazie mille!!" Per mantenere competitivo ONE PIECE, Oda ha parlato con Viz Media di come abbia trovato ispirazione per nuove storie e capitoli. Il mangaka ha ammesso che è difficile rimanere creativo quando si è così impegnati, ma usa qualsiasi cosa e tutto ciò che lo circonda per sviluppare nuove idee. "Dover creare capitoli ogni settimana riduce davvero il tempo necessario per pensare alla storia e credo che più tempo hai per pensare, migliore è la tua creazione, ma non posso separare la mia vita personale e la mia vita da creatore di manga: tutto ciò che faccio può essere collegato al mio manga" ha spiegato. "Quindi è un po' difficile per me rispondere alla domanda: se incontro qualcuno come te in città, penso subito a come posso usarti nel mio manga. È così che lavoro."