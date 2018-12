Eiichiro Oda svela cosa dobbiamo aspettarci da ONE PIECE nel 2019

Questo fine settimana ONE PIECE ha ricevuto una particolare attenzione grazie al Jump Festa, annuale convention dedicata principalmente ai prodotti firmati Shonen Jump. In particolare ora possiamo scoprire quali sorprese ci riserverà il manga di Eiichirō Oda.

Come anticipato precedentemente, la convention dedicata al mondo ha riservato uno spazio anche al manga originale de ONE PIECE e grazie all'utente Twitter sandman (@sandman_AP) possiamo scoprire alcune anticipazioni relative alla serie per il prossimo anno.



"Lasciatemi parlare di di ciò che accadrà a ONE PIECE l'anno prossimo. Il 2019 sarà un super anno a causa del ventesimo anniversario dell'anime in un pezzo!!" dopo un'originale presentazione da parte di Eiichirō Oda, il mangaka non ha voluto perdere tempo "Quanti anime conoscete che sono stati in grado di andare avanti per 20 anni?!".



Il traguardo raggiunto dall'opera è sicuramente qualcosa di grandioso Oda rivolge la sua piena gratitudine anche a Fuji TV e Toei Animation. Il creatore ha garantito, includendo il suo intero staff, che renderanno il 2019 un anno indimenticabile per tutti i fan che hanno sostenuto sino ad oggi l'opera. "Probabilmente avrete già sentito parlare del nuovo film per il 2019! Il titolo è Stampede! Interessante!! Voglio vederlo al più presto!! Tuttavia non sono autorizzato a rivelarvi informazioni sul contenuto del film, quindi vi darò solo un piccolo spunto. Questo sarà il lungometraggio creato per il 20th anniversario!" nonostante Oda non abbia voluto rivelare molto in merito alla futura pellicola, ora siamo certi che Stampade sarà sicuramente un film importante per il franchising di ONE PIECE.



"Ho discusso molto con lo staff dell'anime durante i diversi incontri domandando se ci fosse intenzione di terminare ONE PIECE" ha continuato Oda, ma ovviamente il 2019 rappresenta per l'intero staff un traguardo incredibile che terrà gli occhi di tutti i fan puntati sul web per avere maggiori informazioni, oltre che nei cinema. Ma non è tutto! L'autore ha anche riservato parte del suo discorso al manga.



"È fantastico!" ha esclamato come suo solito "Il cuore e nucleo di una grande storia si incentrerà gradualmente sulla vita di Oden Kouzuki durante l'arco narrativo di Wano Country! Un incidente inaspettato accadrà nel Reverie!!"



Non ci resta quindi che aspettare per scoprire che cosa ci riserverà questo nuovo arco narrativo di ONE PIECE! L'attenzione sarà data ad ogni progetto legato al franchising dell'opera, ha concluso Oda prima di salutare il suo pubblico.