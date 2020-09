Eikichi Onizuka spegne le candeline: 30 anni fa l'esordio del GTO in Shonan Junai Gumi

È difficile che un personaggio di un manga divenga particolarmente famoso anche al di fuori della sua opera. Gli shonen longevi e ultra popolari come Dragon Ball e ONE PIECE non hanno troppe difficoltà a portare il loro protagonista nella realtà, ma stupisce quando ciò succede a un personaggio particolare come Eikichi Onizuka, protagonista di GTO.

Eppure questo bizzarro professore con un passato da teppista in motocicletta è riuscito a diventare un personaggio iconico e a festeggiare ben 30 anni. Eikichi Onizuka fece infatti la sua prima apparizione ben 30 anni fa su Weekly Shonen Magazine, con l'inizio di Shonan Junai Gumi, serie che consacrò il mangaka Toru Fujisawa.

Il teppista biondo ci accompagnò con le sue avventure sul lungomare di Shonan per ben sei anni prima di tramutarsi poi in un professore e dare vita a un altro fumetto diventato immortale, GTO - Great Teacher Onizuka. Qui Eikichi farà mostra di altre caratteristiche e della maturità che non aveva durante i suoi anni adolescenziali, diventando un punto di riferimento per i giovani problematici della scuola media dell'istituto privato Kissho.

La sua storia è stata poi narrata sia nel prequel Bad Company, dove fece amicizia alle medie con il migliore amico Ryuji Danma, e in vari spin-off come GTO: Shonan 14 Days e l'attuale GTO: Paradise Lost. Le sue gesta ci hanno accompagnato per tanto tempo, mentre in Italia in molti lo conoscono in particolare per l'anime dove è stato doppiato da Massimo de Ambrosis.