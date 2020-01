Eikichi Onizuka torna ai tempi di Shonan Junai Gumi, annunciata la serie TV live action

C'era un tempo in cui Eikichi Onizuka non era il professore di GTO - Great Teacher Onizuka. Il biondo fumatore, prima di arrivare nella metropoli di Tokyo, scorrazzava insieme al compagno Ryuji Danma sul lungomare di Shonan a bordo di una motocicletta ed era noto come il demone del duo OniBaku. L'opera in questione è nota come Shonan Junai Gumi.

Prima opera a presentare il personaggio di Eikichi Onizuka, Shonan Junai Gumi è un manga serializzato su Weekly Shonen Magazine tra il 1990 e il 1996. Fu quest'opera a gettare le basi del modo di fare del futuro insegnante e, ad anni di distanza e di anonimato rispetto al sequel, arrivano nuovi annunci.

Amazon Prime Video ha annunciato lo scorso giovedì che il manga di Shonan Junai Gumi riceverà un adattamento live action sotto forma di serie TV che debutterà sul servizio streaming dal prossimo 28 febbraio. Kanichiro interpreterà Eikichi Onizuka mentre Daichi Kaneko farà la parte di Ryuji Danma.

Eiji Uchida dirigerà la serie, con l'accompagnamento di registi come Yusaku Matsumoto e Nobuhiro Suzumura. Uchida si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Noriko Kato, Hime Rina e Shinichi Nomura. Koji Endo si occuperà delle musiche in collaborazione con la compagnia Being; infine, Atmovie è creditata come l'azienda produttrice.

Conosciuta internazionalmente anche come GTO - The Early Years, sfruttando l'immensa popolarità di GTO, Shonan Junai Gumi è stato pubblicato da Toru Fujisawa su Weekly Shonen Magazine tra il 1990 e il 1996. I 31 volumi sono stati distribuiti in Giappone nello stesso periodo, mentre in Italia con Dynit è arrivata l'edizione kanzenban composta di 15 volumi.

Eikichi Onizuka e Ryuji Danma sono un rinomato duo di teppisti conosciuto come OniBaku e passano le giornate tra una rissa e una corsa in moto. La loro vita sul lungomare di Shonan varia tra la ricerca dell'amore - e della perdita della verginità - e della libertà da una società opprimente. La zona è stata poi ambientazione di uno spin-off negli anni recenti, Shonan Seven.