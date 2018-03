Eir Aoi canterà il tema di apertura di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online

Un breve spot pubblicitario diffuso attraverso l’account ufficiale del franchise dirivela che il tema di apertura di, nuovo anime tratto dall’omonima serie di light novel, sarà eseguito dalla nota cantante nipponica

La star, che in passato aveva già cantato vari temi di apertura e chiusura legati al brand, eseguirà infatti il brano intitolato "Ryūsei" (Stella Cadente). Come rivelato nello scorso mese di gennaio, questa nuova incarnazione di Sword Art Online esordirà ad aprile sul circuito televisivo nipponico.

Annunciato lo scorso ottobre assieme a Sword Art Online: Alicization, Alternative Gun Gale Online è tratto da una serie di romanzi spin-off dell’autore Keiichi Sigsawa. La protagonista di questa nuova avventura sarà Karen Kohiruimaki, una studentessa alta 183 cm e complessata per via della propria statura. Dal momento che nel mondo reale ha non poche difficoltà a relazionarsi con gli altri, la giovane si rifugia nel regno virtuale di Gun Gale Online (abbreviato GGO), dove utilizza l’avatar chiamato “LLENN” e veste soltanto di rosa.



Proprio in questo VRMMORPG, che i fan del brand hanno potuto esplorare sia in Sword Art Online II che nel videogioco Fatal Bullet, la fanciulla incontrerà una bellissima giocatrice di nome Pitohui e insieme parteciperanno all’evento Squad Jam, una variante in chiave “Battle Royale” del torneo Bullet of Bullets vinto da Kirito e Sinon nella seconda stagione di SAO.