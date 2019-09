Eisner Awards 2019, statuetta anche per Junji Ito: 'Felice, il duro lavoro ha ripagato'

Il 2019 sarà un anno indimenticabile per Junji Ito, il maestro dell'orrore giapponese conosciuto in tutto il mondo per le sue terrificanti opere. Oltre all'annuncio di un adattamento anime di Uzumaki infatti, il mangaka ha recentemente conquistato il prestigioso Eisner Awards.

Per chi non lo sapesse, gli Esner Awards sono dei premi conferiti per particolari meriti artistici in campo fumettistico. La prima edizione, presieduta dal leggendario Will Esner nel 1988 ha sostituito i precedenti Kirby Awards ed è diventata ormai un culto per il pubblico americano.

Junji Ito è stato premiato nella categoria "Miglior adattamento di un fumetto" con il suo Frankenstein, tratto dall'opera del 1818 di Mary Shelley. Tra i suoi avversari si annoveravano Anna Frank's Diary (Ari Folman e David Polonsky), Out in the Open di Jesús Carraso (Javi Rey), Speak: The Graphic Novel (Laurie Halse Anderson) e To Build a Fire: Based on Jack London’s Classic Story (Chabouté).

Durante un'intervista per Comicbook, l'autore ha dichiarato: "Gli Eisner Awards non sono molto conosciuti in Giappone, in realtà io stesso non li conoscevo. Quando ho saputo quanto erano famosi mi sono subito emozionato. Il fatto che io abbia vinto un premio americano mi rende molto felice, credo che il mio duro lavoro sia stato apprezzato e sono molto grato per questo".

