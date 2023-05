Eisner Awards 2023, Junji Ito e Tatsuki Fujimoto tra i candidati per l'ambito premio

Al San Diego Comic-Con sono stati annunciati i candidati per il Will Eisner Comic Industry Awards 2023, uno dei più ambiti premi per quanto riguarda l'industria del fumetto mondiale. Tra i manga nominati per la papabile vittoria del riconoscimento ci sono opere scritte da due migliori artisti del momento, Tatsuki Fujimoto e Junji Ito.

Le nomination per l'Eisner Awards 2023 riguardano le opere pubblicate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e sono state scelta da una giuria qualificata, tra i cui nomi spiccano quelli di Moni Barrette, Peter Jones, Jen King, Sean Kleefeld e A. David Lewis. I candidati sono circa 150 titoli che si suddividono in 32 differenti categorie che riflettono l'ampia gamma di materiale pubblicato nel corso dell'ultimo anno. Ecco i candidati al premio di miglior manga per l'Eisner Awards 2023:

Black Paradox di Junji Ito;

Look Back di Tatsuki Fujimoto;

Shuna's Journey di Hayao Miyazaki;

PTSD Radio Vol. 1 di Masaki Nakayama;

Talk to my Back di Yamada Murasaki;

The Hellbound vol. 1-2 di Yeon Sang-ho e Choi Gyu-seok.

I più accreditati alla vittoria sono i sensei Miyazaki, Fujimoto e Ito, il maestro dell'horror che si è aggiudicato le ultime due edizioni dell'Eisner Awards. Vi consigliamo invece di leggere la nostra recensione su Look Back, il commovente one-shot di Fujimoto.

La votazione per decretare il vincitore si svolgerà online fino al 9 giugno. I trofei saranno invece consegnati durante una cerimonia di gala che si terrà il 31 luglio presso l'Hilton Bayfront Hotel di San Diego durante il Comic-Con.