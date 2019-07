Eizouken ni wa Te o Dasu na!, diffuso in rete il primo trailer dell'anime!

Masaaki Yuasa è uno dei registi più famosi degli ultimi anni, complice il suo carattere stilistico e direzionale che lo contraddistingue su tutti. Al momento, il celebre director, è al lavoro su un nuovo progetto animato intitolato Eizouken ni wa Te o Dasu na!.

Non ha bisogno di molte presentazioni Masaaki Yuasa, in quanto non solo è la mente dietro Devilman: Crybaby, che potete recuperare nella nostra recensione speciale del capolavoro di Go Nagai, ma anche di gioiellini dell'animazione come il meraviglioso Ping Pong The Animation. I suoi caratteri distintivi permettono di riconoscere la sua mano ovunque, un genio del settore in grado di portare nuova linfa vitale a qualunque cosa su cui lavori.

Infatti, il prossimo progetto del regista è intitolato Eizouken ni wa Te o Dasu na!, letteralmente "Togli le tue mani dall'Eizouken!", adattamento dell'omonimo manga di Sumito Owara. La storia narra le avventure di 3 studentesse, Midori, Sayaka e Tsubame, alle prese con il loro sogno di far parte del mondo dell'animazione.

A proposito del nuovo anime di Yuasa, dunque, è disponibile in rete da poche ore il secondo trailer promozionale della sere televisiva in questione, che potete ammirare in calce a questa notizia. Inoltre, svela anche la data di uscita prevista per il progetto, fissata niente di meno che a gennaio 2020, dunque a cavallo della stagione invernale. E voi, cosa ne pensate di questo secondo teaser dell'anime? Lasciateci la vostra opinione con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!