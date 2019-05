Eizouken ni wa Te o Dasu na!, nuovo anime per il regista di Devilman: Crybaby

Masaaki Yuasa, regista dell'acclamato Devilman: Crybaby, attualmente è impegnato su Kimi to, Nami ni Noretara, un nuovo lungometraggio che arriverà nelle sale nipponiche quest'estate. Ma Yuasa non si ferma qui e decide di lavorare anche su un nuovo adattamento animato, Eizouken ni wa Te o Dasu na! tratto dal manga di Sumito Owara.

La NHK ha annunciato quest'oggi che manderà in onda una nuova serie animata basata sul manga Eizouken ni wa Te o Dasu na! (traducibile come Togli le tue mani dall'Eizokuen!) di Sumito Owara. Il regista scelto è quello dell'atipico anime Devilman: Crybaby, mentre la produzione delle animazioni è stata affidata allo studio Science SARU. Yuasa si occuperà anche di supervisionare la sceneggiatura, mentre Naoyuki Asano farà da character design. Infine, Oorutaichi si occuperà della composizione delle musiche.

L'anime sarà in onda su NHK General, ma non è stata data alcuna indicazione sulla data di arrivo, mentre invece è già stato pubblicato un trailer che potete osservare in alto alla notizia. Il manga Eizouken ni wa Te o Dasu na! segue le avventure del trio formato da Midori, Tsubame e Sayaka, studentesse al primo anni di liceo e membri del club di video, l'Eizouken. La prima pubblicazione del manga risale al 2016, sulla rivista Gekkan! Spirits di Shogakukan e attualmente ha quattro volumi all'attivo. Il manga ha anche ottenuto una candidatura per l'11° manga Taisho Award e un premio al Bros. Comic Award nel 2017.