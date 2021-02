Da El Dorado alla realtà: un cosplay di Chel fa girare la testa ai fan

Dreamworks Animation è uno studio storico che ormai fa parte della scuderia Universal Studios. Recentemente ha portato al grande pubblico film come The Croods 2 con Emma Stone e il successo Dragon Trainer 3: il Mondo Nascosto. Ma torniamo all'inizio del terzo millennio per riscoprire un classico come La strada per El Dorado.

Conclusa la produzione alla fine degli anni '90 di due film d'animazione come Z la Formica e Il Principe d'Egitto, lo studio Dreamworks Animation preparò l'uscita nel 2000 di La Strada per El Dorado, con protagonisti i due imbroglioni Tullio e Miguel. Con un inizio nella Siviglia del 1500, il duo devono fuggire dalla Spagna e per puro caso si imbarcano su una delle navi di Cortes dirette verso il Messico. Grazie a una serie di eventi più o meno fortunati, Tullio e Miguel raggiungono la città leggendaria El Dorado dalla quale vogliono portar via più oro possibile e lì si troveranno a dover scendere a patti con la ladra Chel, una bella ragazza che capisce subito le loro intenzioni.

Adesso possiamo rivedere Chel con un cosplay della modella venezuelana Barbara Ramirez. In basso potete trovare le foto che riproducono la ragazza di origini indios con i lunghi capelli neri e l'abito visto nel film d'animazione. Cosa ve ne pare di questo ritorno de La strada per El Dorado?