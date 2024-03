El Salvador in lutto nazionale per la morte di Toriyama: Dragon Ball è un simbolo mondiale

Il contributo di Akira Toriyama alla cultura pop odierna non può essere sottovalutato ed è più che mai limpido in questi giorni di lutto. L'autore di Dragon Ball è morto, ma la sua grandezza è eterna. L'eredità del maestro verrà portata avanti per sempre, anche grazie a delle bellissime iniziative da parte dei governi mondiali.

Dragon Ball non è solo un semplice fumetto. Parliamo di un'opera di culto, forse la più grande degli ultimi decenni, in grado di impartire valori fondamentali a bambini, ragazzi e adulti di tutto il mondo. Amicizia, rispetto, lealtà, impegno e costanza sono solo alcuni dei temi che vengono portati avanti nella storia narrata da Akira Toriyama, che purtroppo non è più tra noi.

Da Dr. Slump a Sand Land, da Dragon Quest a Chrono Trigger, per finire ovviamente all'icona Dragon Ball, Akira Toriyama è stato il padre fondatore della cultura pop moderna. L'importanza del maestro è stata ancor più elevata nel momento della sua morte, riconosciuto come uno dei più grandi autori della nostra epoca.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha omaggiato Akira Toriyama e persino il governo cinese ha celebrato l'autore di Dragon Ball in un omaggio dal grande valore storico-culturale. Ma quello che ha fatto il governo di El Salvador va addirittura oltre.

Dragon Ball ha influenzato la vita di miliardi di persone sparse in ogni angolo del mondo, dai paesi più grandi fino a quelli più piccoli. El Salvador, piccolo Paese dell’America Centrale famoso per le spiagge sull’Oceano Pacifico, le zone adatte al surf e i panorami di montagna, ha omaggiato il defunto Toriyama come nessun altro. A El Salvador è stata istituita una giornata di lutto nazionale attraverso un comunicato stampa diffuso dal ministero degli esteri. Il Paese ha voluto porgere le sue condoglianze a tutto il Giappone, riconoscendo ufficialmente l'inestimabile valore che le opere del sensei hanno avuto per la cultura. In calce all'articolo trovate il comunicato ufficiale, ma quanto sarebbe stato bello se anche in Italia fosse stata mossa un'iniziativa del genere?