Elden Ring cita Berserk: ecco i riferimenti al capolavoro di Kentaro Miura

Berserk non è solo un manga, un capolavoro immortale quanto incompiuto, ma anche una delle radici sul quale è nato il genere dei Soulslike. E sulla scia del gioiellino di Kentaro Miura, anche l'ultimo titolo di casa From Software, Elden Ring, non poteva che citare e omaggiare proprio Berserk.

La scomparsa di Miura non ha aperto soltanto una voragine nel cuore dei lettori che da anni aspettano la fine del suo capolavoro, ma anche e soprattutto nella cultura pop dove l'opera ha contribuito a formare intere generazioni di nuovi autori nonché di generi videoludici. Forte anche della collaborazione di un autore d'eccezione quale George R. R. Martin e della consueta direzione di Hidetaka Miyazaki, Elden Ring ha tutte le caratteristiche per diventare il prossimo successo della casa From Software.

Ad ogni modo, non sono in molti ad aver notato alcuni riferimenti, più o meno espliciti, all'immaginario di Berserk. Qualcuno ha così messo insieme le parti più emblematiche del manga e del trailer e le ha condivise su Reddit riscuotendo non poco clamore. In calce alla notizia, dunque, potete notare le citazioni in questione, dall'elmo del personaggio all'albero del mondo ma non solo.

E voi, invece, avete notato questi riferimenti tra Berserk ed Elden Ring? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.