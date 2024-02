Elden Ring: Shadow of the Erdtree cita Berserk? Gli easter egg nascosti nel nuovo trailer

Benché sia ancora incompiuto, Berserk è una di quelle serie impresse nella leggenda del manga giapponese. Le atmosfere dark dell'opera del compianto Kentaro Miura hanno segnato intere generazioni, continuando a impressionare ancora oggi. Ebbene, tra i fan più accaniti della storia di Gatsu si nasconde anche il padre dei Souls.

Il dark fantasy horror creato dal maestro Kentaro Miura ha creato alcune delle pagine più belle e intense del fumetto giapponese. Dall'Età dell'Oro all'Eclissi, in Berserk si hanno alcune delle saghe più indimenticabili e conturbabili di sempre. Queste, hanno evidentemente ispirato e condizionato il lavoro delle generazioni successive.

Chi è stato colpito maggiormente dai disegni e dalla storia di Miura-sensei è Hidetaka Miyazaki, il nome dietro Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring. In particolare quest'ultimo videogioco è un palese omaggio alle ambientazioni medioevali distorte di Berserk.

Da alcuni giorni è stato rilasciato il trailer per Elden Ring: Shadow of the Erdtree, una vasta espansione per il titolo pubblicato nel 2022 su console e PC. I fan più accaniti di Berserk non hanno potuto fare a meno di notare diversi easter egg nascosti nel filmato con cui Miyazaki ha voluto omaggiare Miura.

Messmer l'Impalatore è il nuovo nemico di Elden Ring, una figura oscura che a molti ha ricordato Grunbeld, il cavaliere del drago che serve Griffith. Le somiglianze tra i due sono innegabili, così come quelle tra il grande colosso del fuoco e Wicker Man, l'enorme struttura di legno di forma umanoide. Sapete che il trailer di Elden Ring porterà all'uscita di Berserk 376?