Elden Ring, da videogioco a manga: ecco la serie firmata Nikiichi Tobita

Pubblicato nel febbraio del 2022 si diverse piattaforme, Elden Ring è già uno dei capolavori dell'attuale generazione di console. Il titolo, diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin, incarna i predecessori della saga Souls e lo evolve in una nuova direzione.

A quanto pare, il successo di Elden Ring non si limiterà al solo mondo videoludico. Gli ottimi risultati ottenuti hanno spinto FromSoftware, software house responsabile dello sviluppo, e l'editore Bandai Namco alla produzione di un adattamento manga in stile gag.

Come rivelato da una autoritaria fonte del settore, il Twitter @MangaMoguraRE, Elden Ring diventerà un manga. Intitolata Elden Ring: The Road to Erdtree, la serie presenterà le arti di Nikiichi Tobita. La distribuzione è prevista in dodici Paesi diversi, tra cui purtroppo non è inclusa l'Italia, su Comic Walker.

Al momento, sono già disponibili alla lettura i primi due capitoli della serie manga, ma prima di addentrarvi nelle sue vicende ci rimandiamo alla recensione di Elden Ring. La storia del manga The Road to Erdtree comincia quando Aseo, caduto in disgrazia, si ritrova denudato ed esiliato a Limgrave. La sua unica possibilità è un accordo con la misteriosa Melina che lo porta a seguire la via della grazia a Erdtree. Un nuovo capitolo arriverà ogni 4 e 19 del mese, ma in attesa del rilascio ecco un cosplay di Melina di Elden Ring.