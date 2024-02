Elden Ring diventa un webtoon! La lore del titolo From Software si espande nel 2024

Elden Ring è un vero e proprio fenomeno di massa nel mondo dei videogiochi, grazie a un successo commerciale eccezionale e a uno sviluppo curato nei minimi dettagli da parte di From Software. L'IP giapponese ha conquistato un pubblico sempre più vasto negli ultimi anni, portando di recente all'annuncio del maxi-DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring.

Le ambizioni dello studio non si fermano qui: ora, infatti, esse si estendono alla creazione di una storia scritta, con il progetto noto come Elden Ring - Become Lord, un webtoon destinato a ampliare la lore del videogioco originale. In questa nuova avventura, i lettori potranno immergersi in una visione alternativa del mondo di Elden Ring, esplorando trame e personaggi inediti.

La data di uscita di Elden Ring - Become Lord è fissata per venerdì 29 marzo 2024, disponibile esclusivamente in digitale sul sito di Kadokomi Web e realizzata dal misterioso illustratore Hand Punch. Il webtoon si distingue dalla massa per essere completamente a colori e per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale, utilizzando vignette verticali.

In calce alla notizia è disponibile un primo sguardo alla copertina dell'opera, con al centro il misterioso protagonista del fumetto. Contrariamente al precedente manga dedicato a Elden Ring, noto con il titolo di Elden Ring La Via dell'Albero Madre, Become Lord si propone di affrontare tematiche più mature, seguendo il percorso di un eroe determinato a conquistare il titolo di Lord.



Accanto al webtoon, è possibile che il videogioco di Elden Ring verrà riproposto anche in un altro formato? Al momento non ci sono certezze in tal senso: From Software ha infatti sottolineato di voler continuare ad espandere sempre di più il suo nuovo franchise, ma non ha ancora parlato apertamente di un fumetto o di un anime dedicato all'IP.