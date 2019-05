Eleggi il tuo Goku preferito per il Goku Day 2019!

Manca pochissimo al Goku Day 2019, l'evento mondiale che ogni anno celebra il personaggio principale della serie Dragon Ball. Sfruttando la curiosità degli appassionati, anche grazie all'evento, potrebbero essere arrivate conferme su Shintani per Dragon Ball Super 2. Il sito ufficiale della serie ha intanto dato il via alle votazioni di Goku.

In occasione dell'evento, il sito ufficiale della serie di Akira Toriyama, ha dato il via ad un sondaggio speciale che permette ai fan di votare la propria versione di Goku preferita. Il sito permette di scegliere tra moltissime varianti dei personaggio, prese dalle serie Dragon Ball , Dragon Ball Z , Dragon Ball Super e Dragon Ball Super: Broly. Inoltre, la campagna assegnerà 59 elettori scelti a caso uno speciale premio.

Le votazioni per il Goku preferito dai fan si apriranno il 9 maggio, data in cui si celebra il Goku Day effettivo e si concluderanno il prossimo 31 maggio. Inoltre, il Goku vincitore apparirà in una serie di prodotti il cui arrivo è previsto per il prossimo anno. Naohiro Shintani, regista del film Dragon Ball Super: Broly ha disegno la bellissima illustrazione che potete trovare in fondo alla notizia.

Vi ricordiamo infine che il Goku Day è stato riconosciuto come tale solamente nel 2015, mentre il creatore della serie Toriyama ha spiegato una differenza sostanziale tra Goku e Bardak.

Potete trovare qui il link per il sondaggio.