Elektra: Black, White & Blood, la serie monocromatica Marvel sta per tornare

Il progetto Black, White & Blood di Marvel Comics sta per tornare. Protagonista della prossima serie a fumetti in bianco, nero e rosso sangue, dopo Wolverine, Deadpool e Carnage, è Elektra, l'assassina preferita dai lettori.

Elektra: Black, White & Blood è una serie antologica in quattro numeri di prossima uscita che porterà l'eroina Marvel a subire un particolare trattamento monocromatico. A dare vita a questo nuovo appuntamento con il progetto "Black, White & Blood" è il team creativo composto, tra gli altri, da Charles Soule, Declan Shalvey e Leonardo Romero. La meravigliosa cover del primo albo è realizzata da John Romita Jr., rinomato illustratore Marvel.

Stando alle parole degli autori, intervistati in occasione dell'annuncio, il formato bianco e nero è di grande ispirazione e lavorare per Elektra, un'icona dell'universo dei supereroi Marvel, è stato un onore. L'assassina dipingerà i toni monocromatici della città con il rosso... il rosso del sangue.

L'annuncio di Elektra: Black, White & Blood, il cui primo volume è in uscita nel mese di dicembre 2021, fa eco a quello recente di Marvel Devil's Reign, nuova serie evento in cui Daredevil sarà uno dei grandi protagonisti. Vi lasciamo ricordandovi che sono in uscita ben otto nuove serie a fumetti Marvel.