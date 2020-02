Un elettrificante Kaminari di My Hero Academia ruba la scena social grazie a un cosplay

La grande epopea di My Hero Academia ha sempre visto come protagonista indiscusso il nostro Izuku Midoriya, ritrovatosi costretto a dover affrontare innumerevoli difficoltà innanzi al suo cammino, eppure ciò non significa che i tanti altri personaggi apparsi nel corso delle vicende siano stati meno interessanti da conoscere.

Anzi, la verità è l'esatto contrario visto che la forza dell'opera ha sempre risieduto nel ricco e sfaccettato cast di personaggi che abbiamo incontrato e che abbiamo potuto rivedere con il sopraggiungere di My Hero Academia Stagione 4. Con un così elevato numero di volti pronti a rubare la scena, non di rado è però capitato di vedere personaggi anche molto interessanti relegati sullo sfondo, costretti a essere messi in mostra solo per pochi secondi.

Questo è il caso del nostro aspirante eroe Denki Kaminari, il quale nonostante le poche apparizioni fatte è sempre riuscito a conquistare il pubblico grazie al suo carisma e alle sue caratteristiche. Lo studente, infatti, è in grado di rilasciare violente scariche elettriche che quando non sono tenute sotto controllo, portano allo "spegnimento" momentaneo del suo cervello, con Kaminari che si ritrova così a camminare a vuoto con un'aria persa e confusa. Ebbene, il cosplayer @roadrnr08 ha voluto omaggiare il ragazzo dando forma a un cosplay a tema che ritrae Kaminari proprio in questo stato. Il lavoro - che potete visionare a fondo news - è di gran livello, con una fedele riproposizione di vestiti, capelli e anche di quello sguardo perso che abbiamo imparato ad amare.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del 16° episodio di My Hero Academia Stagione 4.