L'elfa Frieren rivive e balla come Mash in questo cosplay accuratissimo!

Attraverso una storia intricata e un design caratteristico, Frieren da Frieren - Oltre la fine del viaggio si distingue per essere un'elfa maga dalla personalità intrigante e abilità straordinarie. Ma come sarebbe se prendesse parte ad un altro anime? Ecco come la immagina la cosplayer kleinerpixel.

L'ondata di popolarità, arrivata dal nuovo anime di MadHouse, ha trasformato Frieren in una vera icona. Nello stesso periodo è diventato estremamente virale anche Mashle: Magic and Muscles con una seconda stagione tanto attesa dai fan della serie. Tuttavia, a far spendere questo titolo come non mai è stata soprattutto la sigla di apertura Bling-Bang-Bang-Born.

Il motivo del successo della sigla di Mashle è proprio il balletto del protagonista Mash, trasformando l'anime in un vero e proprio trend in cui gli utenti dei social si cimentavano in questa simpatica danza. Allo stesso modo, anche Frieren ha preso parte alla tendenza, replicando a suo modo la danza.

Nel video, disponibile in calce alla notizia, Frieren balla con grazia e stile, libera da demoni o qualsiasi altro tipo di rivale che osino sfidare il suo dominio magico. Che sia un modo per l'elfa di "comprendere meglio gli umani"? Dopotutto, nonostante la sua natura distaccata, nel suo anime questa maga intraprende un viaggio emotivo per scoprire la natura umana, dimostrando un desiderio sincero di connessione e comprensione.

